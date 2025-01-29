Отец Дмитрия Маликова раскрыл, кем сын мечтал стать в детстве

Народный артист России Юрий Маликов вспомнил, что уговаривал сына Дмитрия стать певцом. Его слова передает mk.ru.

По словам Маликова-старшего, в детстве Дмитрий хотел посвятить себя спорту, играть в хоккей или футбол.

«Но мы Диму постепенно приучили к пианино, на котором он играл где-то до третьего-четвертого класса музыкальной школы <…> Ребенка просто нужно корректировать, направлять, уговаривать, объяснять своим примером, что мы и делали», — поделился родитель.

По словам Юрия Маликова, первое пианино сына до сих пор стоит у него в старом доме. Отец артиста также посетовал, что не может уговорить семилетнего внука Марка, сына Дмитрия Маликова, продолжить семейную династию. Мальчик, признался артист, не может играть на пианино дольше двух-трех минут.

«Как мы ни пытались доказать, что он должен заниматься и продолжить династию, он только на тебя посмотрит — и пойдет по своим делам или котлету какую-нибудь кушать», — поделился артист.

Певец Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в семье худрука ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. У него есть сестра Инна Маликова, которую удостоили звания заслуженной артистки России в 2018 году.

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