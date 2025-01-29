Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец Дмитрия Маликова раскрыл, кем сын мечтал стать в детстве

Отец Дмитрия Маликова Юрий заявил, что сын мечтал стать спортсменом в детстве
close
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Юрий Маликов вспомнил, что уговаривал сына Дмитрия стать певцом. Его слова передает mk.ru.

По словам Маликова-старшего, в детстве Дмитрий хотел посвятить себя спорту, играть в хоккей или футбол.

«Но мы Диму постепенно приучили к пианино, на котором он играл где-то до третьего-четвертого класса музыкальной школы <…> Ребенка просто нужно корректировать, направлять, уговаривать, объяснять своим примером, что мы и делали», — поделился родитель.

По словам Юрия Маликова, первое пианино сына до сих пор стоит у него в старом доме. Отец артиста также посетовал, что не может уговорить семилетнего внука Марка, сына Дмитрия Маликова, продолжить семейную династию. Мальчик, признался артист, не может играть на пианино дольше двух-трех минут.

«Как мы ни пытались доказать, что он должен заниматься и продолжить династию, он только на тебя посмотрит — и пойдет по своим делам или котлету какую-нибудь кушать», — поделился артист.

Певец Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в семье худрука ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. У него есть сестра Инна Маликова, которую удостоили звания заслуженной артистки России в 2018 году.

Ранее Дима Билан рассказал, как создавал настроение на съемках «Аноры».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами