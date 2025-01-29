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Оксана Самойлова рассказала о врожденном диагнозе сына

Модель Самойлова рассказала, что у сына прошла врожденная болезнь
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samoylovaaoxanaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Оксана Самойлова сообщила в Telegram-канале, что у ее сына Давида прошло врожденное заболевание.

По словам Самойловой, при рождении сыну диагностировали непроходимость слезных каналов на глазах. Модель долгое время консультировалась с врачами, в том числе с зарубежными. В США знаменитость уверили, что пройдет само, а в России настаивали на операции.

Самойлова решила делать массаж Давиду, и к 1,5 года мальчика один глаз прошел. Когда мальчику исполнилось три года, блогерша снова обратилась к медикам. Те посоветовали операцию. Но модель решила подождать еще год. Она планировала сделать ребенку операцию, если глаз не пойдет на улучшение.

«И к четырем годам все прошло само собой! Реально по мере роста ребенка слезные каналы становятся шире, и все проходит! Сейчас даже намека на эту проблему нет. Это наш опыт, может, бывает и по-другому, может, есть случаи, когда реально без хирургического вмешательства не обойтись», — поделилась модель.

Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Ранее Самойлова захотела отдать детей в детдом ради квартиры.

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