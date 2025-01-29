Звезда «Глухаря» высмеял сообщения о потере слуха

Актер Владислав Котлярский опроверг в беседе с NEWS.ru, что у него появились проблемы со слухом.

Котлярский высмеял сообщения, заявив, что это неправда. По словам актера, с ним все отлично и хорошо.

«Вы знаете, да, совершенно вас не слышу... Шучу, шучу, шучу! Мне уже товарищ написал, заволновался. Все со мной в порядке. Говорю я, а не искусственный интеллект», — поделился артист.

29 января Telegram-канал Mash сообщал, что Котлярский обратился в больницу из-за боязни потерять слух.

По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких недель актер сериала «Глухарь» якобы страдал от ухудшения слуха. Он пытался лечиться самостоятельно, но болезнь прогрессировала.

Актер, утверждает Mash, «экстренно обратился в больницу» из-за боязни полностью потерять слух. В больнице выяснилось, что причиной нарушения слуха стала серная пробка. Ему удалили ее и отпустили домой.

Котлярский стал известен зрителю после роли майора милиции Станислава Карпова в сериале «Глухарь». В фильмографии артиста около 80 работ, среди которых: «Карпов», «СМЕРШ», «Под прикрытием», «Пятницкий» и другие.

Ранее режиссер Евгений Марчелли попал в больницу в состоянии средней тяжести.