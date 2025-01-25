Во Франции планируют увеличить стоимость посещения Лувра для гостей не из ЕС

BFMTV: во Франции предложили поднять цену билетов в Лувр для гостей не из ЕС

Стоимость билетов в Лувр в Париже для посетителей из стран, которые не входят в Евросоюз, может вырасти с 1 января 2026 года. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати, передает телеканал BFMTV.

«Мы должны быть инновационными, в том числе в плане финансирования <…> Новые тарифы могут начать действовать с 1 января 2026 года», — отметила она.

В Лувре уточнили, что в 2024 году из 8,7 млн посетителей музея около 77% были иностранцами, в том числе 23% — из США.

По данным BFMTV, новое ценообразование позволит улучшить качество обслуживания посетителей и рабочую среду сотрудников музея. Сейчас стоимость билета в Лувр составляет €22 (порядка 2200 рублей).

Незадолго до этого издание Parisien писало, что директор Лувра Лоранс Де Кар обратился к министру культуры Франции Рашиде Дати с просьбой о ремонте музея. Де Кар предупредил министра культуры об «увеличении ущерба» и необходимости проведения масштабных работ. В записке, адресованной Дати от Де Кара, заявляется о «тревожном уровне обветшания» здания. Среди проблем Лувра перечисляются создающие угрозу проникновения воды сильные разрушения и колебания температур.

Ранее в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.