Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТНТ выиграл суд с ремонтниками за образы Равшана и Джамшута

Телеканалу ТНТ присудили миллион рублей за образы Равшана и Джамшута
close
Comedy Club Production/РИА «Новости»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге согласился с решением первой инстанции и запретил использовать образы строителей Равшана и Джамшута из сериала «Наша Russia» телеканала ТНТ строительной компании. Об этом пишут «Ведомости».

Образы двух строителей были размещены на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт» (принадлежит ALT Group). Сейчас изображения удалены.

Суд подтвердил необходимость присудить телеканалу ТНТ компенсации 1 млн руб.

До этого соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» (юридическое лицо ТНТ) к ООО «Абсолютный лидер транспорта» (юридическое лицо ALT Group) вынес Арбитражный суд Карелии.

Накануне агент телеведущей и предпринимательницы Юлии Высоцкой объяснил иск против «Едим дома» дырой в законодательстве.

Ранее суд отложил заседание по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами