ТНТ выиграл суд с ремонтниками за образы Равшана и Джамшута

Телеканалу ТНТ присудили миллион рублей за образы Равшана и Джамшута

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге согласился с решением первой инстанции и запретил использовать образы строителей Равшана и Джамшута из сериала «Наша Russia» телеканала ТНТ строительной компании. Об этом пишут «Ведомости».

Образы двух строителей были размещены на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт» (принадлежит ALT Group). Сейчас изображения удалены.

Суд подтвердил необходимость присудить телеканалу ТНТ компенсации 1 млн руб.

До этого соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» (юридическое лицо ТНТ) к ООО «Абсолютный лидер транспорта» (юридическое лицо ALT Group) вынес Арбитражный суд Карелии.

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