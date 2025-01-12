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Шура посоветовал Губину «не пиариться» на болезни: «Башка у тебя дырявая»

Певец Шура заявил, что Губин здоров
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Телеканал «Россия»

Певица Шура заявил в интервью ROCKET MAG, что посоветовал бы Андрею Губину «больше не пиариться» на своей болезни.

Шура отметил, что неоднократно просил Губина не эксплуатировать тему своей болезни. Певец признался, что хорошо относится к коллеге, однако это не взаимно. Артист не обижается за это. Он объяснил, что Губин «такой человек».

«Нехрен в каждом интервью говорить: «Я больной, у меня такой диагноз». Башка у тебя дырявая, Андрюш. Я его люблю и всегда на таком тоне с ним общаюсь. Я сейчас тайну не открываю. Я очень много лет его знаю и всегда говорю: «Андрюш, ну хватит. Ты очень здоровый, и нормальный, и артист. Тебе предложил сейчас, не будем фамилию называть, возвращение. Сделал для него огромный праздник. Надо было уже согласиться, мотнуть башкой и поехать в какой-то тур», — заявил Шура.

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Артист признался, что болезнь мешает ходить ему на встречи с потенциальными возлюбленными. Также певец жаловался, что его сердце бьется с перебоями.

Ранее назван гонорар, за который Губин мог бы вернуться на сцену.

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