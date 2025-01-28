Экс-супруг Бритни Спирс назвал самую странную часть брака с певицей

Бывший муж Спирс Асгари: опека над певицей была главной трудностью в браке

Актер, экс-супруг певицы Бритни Спирс Сэм Асгари назвал самую странную часть своего брака со звездой. Воспоминаниями он поделился в подкасте Кейт и Оливера Хадсонов.

По словам 30-летнего Асгари, он думал, что главной трудностью станет колоссальная известность Спирс, но проблема оказалась в том, что певица находилась под опекой отца.

«Я начал понимать, что такое опекунство, и подумал: «Погодите-ка. Я думал, я в Америке. Что значит — совершеннолетнему человеку нужно разрешение от родителей?» — делится он.

Асгари добавил, что это самая сложная вещь, с которой он сталкивался в жизни, и лучшее, что он мог сделать для Спирс тогда — поддержать ее. Спирс находилась под опекой с 2008 по 2021 год.

«Я думаю, что одна из самых трудных вещей, с которыми приходится иметь дело, когда занимаешься шоу-бизнесом, — это когда родители и другие близкие люди стремятся воспользоваться вами», — продолжил он.

Артист добавил, что не сожалеет о браке.

«Я всегда буду благодарен и счастлив, что это вообще произошло», — заверил он.

Пара сыграла свадьбу в июне 2022 года. Супруги расстались в 2023 году и завершили развод в мае 2024 года.

Накануне Сэма Асгари засняли с новой девушкой на свидании в Лос-Анджелесе.

Ранее Бритни Спирс покинула дом в Лос-Анджелесе за $7,4 миллиона.