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Актер Певцов рассказал о разногласиях с руководством «Ленкома»

Актер Певцов заявил, что «Ленком» проигнорировал творческое завещание Захарова
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Актер Дмитрий Певцов в своем Telegram-канале заявил, что руководство «Ленкома» проигнорировало творческое завещание бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова и опубликовал фотографии с распоряжениями худрука.

По словам артиста, худрук составил официальное письмо режиссерскому управлению и директору театра, где расписал, каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре. а также какие постановки стоит убрать. Но Певцов заявил, что начальство театра не прислушалось к рекомендациям Захарова и убрало его спектакли и премьеры.

Также актер подчеркнул, что после театр начал производить массовые вводы в уже идущие спектакли. Он считает такие ходы разрушают захаровские спектакли. Певцов отметил, что не согласен с решениями нынешнего руководства театра.

В середине января Певцов сообщил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». В самом театре уточнили, что коллеги признали высказывания актера о театре крайне неэтичными.

Затем директор «Ленкома» Марк Варшавер возмутился отношением артиста к учреждению культуры. Он заявил, что актер продолжает играть на сцене театра в трех спектаклях.

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».

Ранее дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.

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