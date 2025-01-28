Безрукова оценила шансы Борисова на получение «Оскара»: «Зависит от Трампа»

Актриса Ирина Безрукова заявила в беседе с Voice, что не может быть уверена в получении Юрой Борисовым премии «Оскар».

Безрукова считает, что сейчас такое предугадать невозможно. По ее мнению, нынешний президент США Дональд Трамп может повлиять на исход «Оскара».

«Все зависит даже сейчас больше от Трампа, чем, наверное, от тех, кто принимает решение», — поделилась артистка.

Актриса также похвалила актерскую игру Борисова в фильме «Анора». Она уверена, что коллега достоин международной премии за эту роль.

«Человек, которого берут с собой как силовой рычаг для того, чтобы решить вопрос, как правило, так и выглядит. Юра очень хорошо про это знает. Это просто нормальный парень, который, когда ему говорят держать человека, он его держит, когда его надо связать — он его связывает. Он не должен быть доктором Зло, он не переигрывает, а абсолютно органичен», — поделилась актриса.

Безрукова добавила, что не считает «Анору» шедевром. По ее мнению, тема картины уже не актуальна в России. У артистки сложилось ощущение, что фильм «кто-то очень подвигает». Она возмутилась тому, что там нет положительных российских персонажей. Актриса считает это американской тенденцией, которой нет объяснения.

«И я не видела ни одной какой-то удивительно большой или прекрасной роли, где русские не играли бы плохих русских», — заявила артистка.

Ранее Алексей Панин поддержал номинированного на «Оскар» Юру Борисова.