Филипп Киркоров рассказал о своем главном страхе

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с Hello!, что очень боится темноты.

«И в особенности темноты людской», — поделился артист.

Киркоров отметил, что последние 35 лет находится в «экстремальных условиях». Он объяснил, что его жизнь только кажется «радостной, шоколадной, белой и пушистой». По словам певца, у него много стресса, приключений и авантюр. При этом, по мнению исполнителя, такие ситуации закаляют его.

«Может, поэтому я обожаю сумасшедшие аттракционы, воздушные шары, риск… А вот жуков и комаров терпеть не могу. В фильме («Братья») мне пришлось пройти через это. Я тонул в болоте, плавал в ледяной воде, лазил по лесам, по горам — босиком… <…> Но это цветочки по сравнению с тем, что выпадало на мою долю за 35 лет в шоу-бизнесе», — рассказал исполнитель.

Как уточнил Киркоров, несмотря на экстремальные условия, ему было легко и комфортно на съемках фильма «Братья». Они проходили под Геленджиком и в Адлере.

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