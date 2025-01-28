Татьяна Васильева рассказала, как мечтает провести последний день жизни

Актриса Васильева заявила, что не хочет быть обузой для близких

Народная артистка России, звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева рассказала, как мечтает провести последний день своей жизни. Об этом она сообщила в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам 77-летней актрисы, она прекрасно себя чувствует, занимается и работой, и внуками. Иногда возраст ее тревожит, но меньше всего Васильева хочет быть обузой для близких. Звезда также не может представить себе жизнь в доме престарелых и завершение актерской карьеры.

Свой последний день жизни, когда он наступит, Васильева мечтает встретить на сцене.

«Но это мечта такая великая, если Бог пошлет» — говорит актриса.

Накануне Васильева вспомнила, как ей поступил видеозвонок от злоумышленников. На видео, подчеркнула Васильева, вдалеке за большим столом сидел якобы Собянин в своем «огромном» кабинете. Его окружали шкафы с книгами, а на стене висел российский флаг.

«Он [якобы Собянин] сказал: «Случилась большая трагедия. Из федеральной казны украдены все деньги ночью», — рассказывала артистка.

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