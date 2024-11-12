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77-летнюю Татьяну Васильеву пытались обмануть мошенники на 30 млн рублей

Актриса Васильева призналась, что едва не стала жертвой телефонных мошенников

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Эмпатия Манучи/YouTube

Актриса Татьяна Васильева сообщила в первом выпуске обновленного ток-шоу «Пусть говорят», что могла стать жертвой мошенников, которые представились ей мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Звезда фильма «Переступить черту» вспомнила, как ей поступил видеозвонок от злоумышленников. На видео, подчеркнула Васильева, вдалеке за большим столом сидел якобы Собянин в своем «огромном» кабинете. Его окружали шкафы с книгами, а на стене висел российский флаг.

«Он [якобы Собянин] сказал: «Случилась большая трагедия. Из федеральной казны украдены все деньги ночью», — поделилась артистка.

Затем с Васильевой связался уже другой злоумышленник, который представился министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Он напугал артистку тем, что на ее банковский счет якобы были перечислены 30 млн рублей мошеннических денег, которые впоследствии отправили на помощь ВСУ. В один момент Васильева поняла, что ее пытаются обмануть, и перестала отвечать аферистам.

Народная артистка России отметила, что еще по видео поняла, что с ней разговаривает не Сергей Собянин, поскольку речь мошенника не была похожа на ту, что у мэра Москвы. Также она не узнала министра МВД, но все равно продолжала вести беседу со злоумышленниками.

«То есть, у мошенников есть возможности вводить людей в такое состояние, что им начинают верить», — подчеркнула актриса.

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