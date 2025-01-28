Сын Макаревича мог лишиться недвижимости после взрыва дрона в Москве

SHOT: украинский беспилотник упал в 2 км от квартиры Макаревича в 2023 году

Актер Иван Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) мог лишиться недвижимости после того, как Москву атаковали украинские дроны в 2023 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, в мае 2023 года украинский дрон упал в 2 км от квартиры Ивана Макаревича на Ленинском проспекте в Москве. Двухкомнатное жилье досталось артисту по наследству от отца Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).

Сын музыканта Иван Макаревич проживает в Москве — он активно снимается в кино и выступает в качестве режиссера. Макаревич-младший мало говорит о родителе публично, он также не делал никаких высказываний относительно СВО.

Недавно Андрей Макаревич заявлял, что не финансирует Вооруженные силы Украины, поскольку боится за жизнь сына.

При этом, напоминает SHOT, еще недавно музыкант участвовал в благотворительном концерте, деньги за который «пошли на Украину». Также музыкант заявлял об активном финансировании ВСУ в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

С мая по август 2023 года Москва сталкивалась с несколькими атаками украинских беспилотников. 30 мая дроны ВСУ, сбитые средствами РЭБ, врезались в несколько жилых домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Ранее стало известно, что в России с Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) начали взыскивать штраф.