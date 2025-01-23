Раскрыта роль Юры Борисова в сериале «Хроники русской революции» Кончаловского

Актер Юра Борисов исполнил роль офицера охранного отделения, занимавшегося политическим сыском, в сериале «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр START в Telegram-канале, поделившись кадрами со съемок.

В сериале Борисов предстанет перед зрителями в новом образе: на снимках он изображен с усами. Актер сыграл собирательный образ, а не реального прототипа.

Премьера 16-серийного исторического фильма «Хроники русской революции» состоится в 2025 году. События сериала разворачиваются с 1905 года по 1924-й, когда в России произошло сразу несколько революций. Режиссером выступил Андрей Кончаловский. В каст, помимо Борисова, вошли: Никита Ефремов, Евгений Ткачук и Юлия Высоцкая.

Накануне стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана. Его удостоили этой номинации за фильм «Анора». Борисов стал первым россиянином в истории, получившим номинацию от американской киноакадемии.

Ранее стало известно, что Скорсезе снимет Ди Каприо в фильме о маньяке.