В России восстановили 12 балетных спектаклей из репертуара начала ХХ века

В России удалось восстановить 12 спектаклей из репертуара импресарио Сергея Дягилева, который в 1909 году дал начало «Русским балетным сезонам» в Париже. Об этом рассказал kp.ru народный артист РФ Андрис Лиепа.

«Спектакли в хореографии Фокина — шедевры мирового балета. В 1993 году я восстановил балеты «Петрушка», «Жар-птица» и «Шехерезада». Сейчас они идут на сцене Мариинского театра. Их реставрация — в планах Большого театра», — рассказал он.

Лиепа добавил, что восстановленные спектакли Дягилева можно увидеть и в Театре Натальи Сац.

В прошлом декабре народный артист признался, что считает русскую балетную школу лучшей в мире из-за ее многовековой истории. Он не смог ответить на вопрос, какую партию считает самой сложной в карьере, и заявил, что ему не доставляли неудобства в работе «толстые партнерши». Кроме того, Лиепа сравнил балет с английским газоном, который нужно каждый день постригать, чтобы достичь желаемого результата.

Ранее в Большом театре заявили, что не имеют отношения к проекту своего премьера о Дягилеве.