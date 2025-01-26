Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большой театр рассказал, покажет ли у себя балет о Сергее Дягилеве

В Большом театре заявили, что не имеют отношения к проекту Родькина о Дягилеве
close
Евгения Новоженина/Reuters

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) не имеет отношения к проекту Дениса Родькина «Дягилев». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

«Большой театр не имеет отношение к проекту «Дягилев» и не рассматривает возможность показа этого проекта на своей площадке в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.

23 января премьер театра Денис Родькин сообщил, что покажет собственный балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве. Место, где будет проводиться спектакль, пока неизвестно.

Родькин сделает постановку совместно с МГИМО. Премьер Большого театра станет художественным руководителем проекта. Он также исполнит одну из ролей в спектакле. Артист назвал фигуру Дягилева одной из самых притягательных в русской культуре ХХ века. Он отметил, что представит балетмейстера в новом свете.

В спектакле будут фигурировать такие современники Дягилева, как французский композитор Морис Равель, российский живописец и сценограф Лев Бакст, знаменитый артист балета и балетмейстер Михаил Фокин, русская балерина Тамара Карсавина, танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский.

Ранее премьер Большого театра отказался от предложения эмигрировать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами