Большой театр рассказал, покажет ли у себя балет о Сергее Дягилеве

В Большом театре заявили, что не имеют отношения к проекту Родькина о Дягилеве

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) не имеет отношения к проекту Дениса Родькина «Дягилев». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

«Большой театр не имеет отношение к проекту «Дягилев» и не рассматривает возможность показа этого проекта на своей площадке в ближайшее время», — заявили в пресс-службе.

23 января премьер театра Денис Родькин сообщил, что покажет собственный балет о театральном деятеле Сергее Дягилеве. Место, где будет проводиться спектакль, пока неизвестно.

Родькин сделает постановку совместно с МГИМО. Премьер Большого театра станет художественным руководителем проекта. Он также исполнит одну из ролей в спектакле. Артист назвал фигуру Дягилева одной из самых притягательных в русской культуре ХХ века. Он отметил, что представит балетмейстера в новом свете.

В спектакле будут фигурировать такие современники Дягилева, как французский композитор Морис Равель, российский живописец и сценограф Лев Бакст, знаменитый артист балета и балетмейстер Михаил Фокин, русская балерина Тамара Карсавина, танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский.

Ранее премьер Большого театра отказался от предложения эмигрировать.