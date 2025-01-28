Макаревич: мне очень мешает, что я русский

Андрей Макаревич заявил, что не жертвует деньги ВСУ, так как боится за сына

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) объяснил, что не помогает ВСУ, так как опасается за жизнь живущего в Москве сына.

«Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — сказал певец.

Он назвал происходящее «жуткой ситуацией» и добавил, что помогает обычным украинцам, хотя и не ездит на гастроли на Украину.

«Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — признался исполнитель.

Весной 2022 года после начала СВО Андрей Макаревич переехал из России в Израиль, а в сентябре того же года Минюст внес его в реестр иноагентов. За нарушение правил деятельности иноагента он был дважды оштрафован: у него якобы отсутствовала маркировка в постах в соцсетях. На третий раз ему грозит уголовное дело.

Ранее Макаревич рассказал о трудностях жизни в Израиле.