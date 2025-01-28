Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макаревич: мне очень мешает, что я русский

Андрей Макаревич заявил, что не жертвует деньги ВСУ, так как боится за сына
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) объяснил, что не помогает ВСУ, так как опасается за жизнь живущего в Москве сына.

«Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Но... Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например», — сказал певец.

Он назвал происходящее «жуткой ситуацией» и добавил, что помогает обычным украинцам, хотя и не ездит на гастроли на Украину.

«Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — признался исполнитель.

Весной 2022 года после начала СВО Андрей Макаревич переехал из России в Израиль, а в сентябре того же года Минюст внес его в реестр иноагентов. За нарушение правил деятельности иноагента он был дважды оштрафован: у него якобы отсутствовала маркировка в постах в соцсетях. На третий раз ему грозит уголовное дело.

Ранее Макаревич рассказал о трудностях жизни в Израиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами