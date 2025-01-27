Режиссеры ездят в колонию к Михаилу Ефремову

360.ru: осужденному актеру Ефремову составили график съемок до 2027 года

Осведомленный источник утверждает, что заслуженный артист России Михаил Ефремов может освободиться по УДО уже в 2025 году и продолжить актерскую карьеру. Инсайдера цитирует «360.ru».

По данным источника, режиссеры ездят к 61-летнему актеру в колонию на пробы.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — рассказывает инсайдер.

Режиссеры, продолжил собеседник канала, обращают отдельное внимание на зубы артиста, поскольку у осужденных они бывают плохими, однако у Ефремова с этой стороны проблем якобы нет.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Правозащитники еще в 2024 году говорили о возможности досрочного освобождения Ефремова.

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