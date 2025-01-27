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Дана Борисова решила реже общаться со СМИ после скандала с «беременностью» дочери

Дана Борисова: на интервью после слухов о беременности дочери не соглашусь
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danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова назвала слухи о беременности своей 17-летней дочери Полины Аксеновой «плодом чьей-то больной фантазии». В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что эта ситуация заставила ее пересмотреть отношения с журналистами – звезда предупредила, что будет реже давать комментарии и соглашаться на интервью.

Напомним, после появления слухов в СМИ сама Борисова допустила, что может стать бабушкой. Ее дочь Полина на этом фоне поссорилась с отцом, который резко отреагировал на сообщение. Ведущая отметила, что такой бурной реакции от бывшего супруга не ожидала.

«Послушайте, все эти разговоры о беременности Полины — это плод чьей-то больной фантазии. Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила», — заявила звезда.

Она добавила, что после всего случившегося вышла из себя и старается не общаться с журналистами, тем более не обсуждать с ними личную жизнь своих близких.

Борисова задалась вопросом, кто начал распространять эти слухи, признавшись, что у ее дочери нет даже времени на отношения, так как она готовится к экзаменам. По этой же причине ей вредит лишний стресс, подчеркнула теледива. Она пообещала, что впредь будет очень разборчиво комментировать все информационные поводы и начнет чаще отказывать журналистам в интервью.

До этого сама Полина Аксенова опровергла слухи о своей беременности. Она также рассказала, что относится к домыслам с юмором, так как про нее часто пишут «гадости и чушь».

Ранее возлюбленный Даны Борисовой сделал предложение телеведущей.

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