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Возлюбленный Даны Борисовой сделал предложение телеведущей

Телеведущая Дана Борисова отказалась выходить замуж за возлюбленного
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ТНТ

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с ОСН, что возлюбленный сделал ей предложение.

Борисова не раскрывает личность партнера. Она призналась, что встречается с симпатичным и статным мужчиной. Возлюбленный зовет знаменитость замуж, но та отказывается. Телеведущая призналась, что не хочет ни свадьбы, ни детей. Она уточнила, что ее чувства к мужчине не настолько сильные.

«Я реалистка и осознаю, что в моем возрасте о материнстве давно пора забыть. Я сейчас наслаждаюсь тем, что есть, и пока не готова очень близко подпускать этого мужчину к себе. Назвать это любовью я не могу, просто симпатия», — поделилась телеведущая.

По словам Борисовой, в новых отношениях она чувствует себя раскрепощенной. Возлюбленный дарит ей подарки, а взамен просит только внимания.

«Это идеальные отношения. Кто-то обвинит меня в меркантильности. Да, я меркантильная и большого греха в этом не вижу», — рассказала знаменитость.

Борисова воспитывает 17-летнюю дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание.

Ранее Дана Борисова заявила, что ее дочь Полина занималась селфхармом.

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