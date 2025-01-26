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17-летняя дочь Даны Борисовой поссорилась с отцом из-за слухов о беременности

Дочь Даны Борисовой Полина опровергла слухи о беременности
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова опровергла в беседе с Voice слухи о своей беременности.

17-летняя Полина уверила, что не ждет ребенка от парня-корейца. Более того, она сейчас даже не находится ни с кем в отношениях. По словам девушки, у нее произошла ссора с отцом, Максимом Аксеновым, из-за слухов. Мужчина в них поверил.

«Он мне позвонил, сказал, что станет дедушкой. Я ему ответила, что это все чушь, раздутая желтыми СМИ, а он начал говорить, что я обманываю, что я правда беременна, а он выступает против абортов. Сейчас вроде до него дошло, что я не беременна, но неприятно было это выслушивать», — рассказала дочь телеведущей.

Полина отметила, что слухи появились около недели назад. Тогда ей позвонил дедушка и спросил про беременность. Девушка отнеслась к домыслам с юмором. Она отметила, что про нее часто пишут «гадости и чушь».

В беседе с изданием Дана Борисова также опровергла информацию о том, что якобы «выгоняет дочь в Корею» и «боится, что подросток забеременеет». Она подчеркнула, что никогда не говорила подобного.

Ранее Дана Борисова заявила, что ее дочь Полина занималась селфхармом.

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