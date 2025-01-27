К 102-летию Леонида Гайдая устроят марафон на ТВ

На телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» состоится марафон фильмов режиссера Леонида Гайдая, посвященный 102-летию со дня рождения народного артиста СССР. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марафон стартует 30 января в 10:25 с показа фильма «Деловые люди», снятого Гайдаем по рассказам О'Генри. В 11:55 зрители увидят другую экранизацию постановщика — комедию «За спичками», основанную на повести Майю Лассилы.

Продолжат марафон знаменитые короткометражки режиссера, где впервые появилась знаменитая троица Труса, Балбеса и Бывалого: «Пес Барбос и необычный кросс» (13:40) и «Самогонщики» (13:50). Затем, в 14:15, на канале покажут сатирическую комедию «Жених с того света», которая подверглась серьезной цензуре сразу после съемок.

В 15:10 покажут культовую экранизацию Гайдаем произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», к которой режиссер долго не мог найти главного актера. В результате его выбор пал на актера Арчила Гомиашвили, который до этого играл Остапа Бендера в собственном моноспектакле.

Завершат марафон самые популярные комедии Леонида Гайдая — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (19:50) и «Бриллиантовая рука» (21:30), которые стали лидерами проката в год выхода.

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