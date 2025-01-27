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Названа предварительная причина смерти племянника Олега Янковского

Mash: актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер от цирроза печени
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Иван Руднев/РИА Новости

Названа предварительная причина смерти племянника актера Олега Янковского — артиста и медиаменеджера Игоря Янковского. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По словам источника канала, 73-летний Янковский умер от цирроза печени.

Врачи в течение получаса пытались реанимировать Янковского, но он скончался в больнице в 22:00 26 января.

В кино Янковский дебютировал в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», после сыграл Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.

В начале 1990-х актер ушел в рекламный бизнес. В 2004 году стал президентом Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР). При этом продолжал сниматься — в 2002 году он появился в фильме своего племянника Филиппа Янковского «В движении», также вел телеигру «Алчность» на НТВ.

О смерти Игоря Янковского стало известно 27 января.

Ранее скончался актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко.

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