Евгений Цыганов рассказал об обвинениях в «унылой роже»

Актер Евгений Цыганов заявил, что его часто называют унылым

Актер Евгений Цыганов признался в интервью с Forbes, что его часто называют унылым.

«Меня все время обвиняют, говорят: этот человек с одной рожей унылой, невозможно смотреть. В меня это летит бесконечно, ну, а может и конечно, я не знаю», — поделился артист.

По словам Цыганова, несмотря на унылый вид, он чувствует себя счастливым. Артист заявил, что его окружают прекрасные люди.

В январе Цыганов признался, что не мог отказаться от участия в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина — несмотря на то, что не был уверен в успехе проекта.

Цыганов рассказал, что начал замечать определенные знаки, которые подталкивали его сняться в проекте. За полгода до предложения, например, актер взялся за написание собственного сценария, который оказался схож с интерпретацией Локшиным романа Булгакова. Также у актера отменился проект, в котором он должен был сниматься.

Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года, собрав свыше 2 млрд рублей кассовых сборов.

Ранее Идрис Эльба провел ночь в тюрьме.