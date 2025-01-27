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Найдено подтверждение смерти Елены Миро

В России ликвидировали ИП Лены Миро в связи со смертью блогерши
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lenamyro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Найдено доказательство смерти известной блогерши Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным «Базы», с 20 апреля 2024 года в России ликвидировали ИП Елены Мироненко.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью», — говорится в полученном изданием документе.

Лена Миро вела популярный блог в ЖЖ (LiveJournal), прославилась благодаря резким критическим публикациям о знаменитостях, их внешности и образе жизни.

Например, в феврале 2023 года Миро уколола журналистку Ксению Собчак за заморозку плаценты после родов. Блогерша высмеяла факт заморозки плаценты, поскольку официальная медицина, по ее словам, не подтверждает того, что ее можно будет использовать для оздоровительных целей.

24 апреля 2024 года издание Super сообщило, что Лены Миро не стало в США после ДТП и комы.

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