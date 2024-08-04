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В Театре Российской армии уволили 63 сотрудников при новом директоре

Shot: 63 сотрудница Театра Российской армии были уволены после смены директора

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

63 сотрудника были уволены из Театра Российской армии после смены руководства. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, среди тех, кто лишился работы, были несколько репетиторов по актерскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры. 29 сотрудников написали заявления по собственному желанию, у 32 работников закончились трудовые договоры, один человек ушел по соглашению сторон и одного призвали в армию. Увольнения произошли после прихода Милены Авимской на пост директора.

Среди уволенных оказались народные артисты Александр Дик и Николай Лазарев.

Бывшая актриса Театра Российской армии Ксения Таран считает, что Дика и Лазарева вынудили написать заявление по собственному желанию. По мнению артистки, люди, которые отработали более 30 лет, не могли быть на срочных трудовых договорах.

В июле Shot сообщил о «массовом и неожиданном» увольнении 15 артистов Театра Российской армии. Актеры считают, что с ними поступили не по закону. Они решили обратиться в суд с требованием восстановить их на работе. Главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев тогда заявил, что с артистами просто не стали продлевать годовой контракт.

Ранее в Петербурге отменили выступление Урганта на музыкальном фестивале.

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