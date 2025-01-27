В Британии впервые покажут загадочный портрет юриста кисти Мунка

Портрет юриста, написанный в 1892 году норвежским живописцем, одним из первых представителей экспрессионизма Эдвардом Мунком, впервые представят в Великобритании на выставке в Национальной портретной галерее в марте. Об этом пишет The Guardian.

«Вновь обнаруженная картина Мунка с «интригующей тайной» впервые будет выставлена в Великобритании. Если присмотреться к нижнему краю рукава мужчины, то можно увидеть две обнимающиеся воздушные фигуры на фоне таинственного лунного пейзажа», — говорится в публикации.

Натурщиком для картины стал друг Мунка — юрист Тор Люткен, который оказывал ему профессиональную помощь и проводил с ним летние месяцы на Осло-фьорде. Портрет принадлежал потомкам адвоката, которые переехали в Испанию и одолжили ее Национальному музею искусств Каталонии в Барселоне, а затем продали ее в 2022 году.

Барселонский арт-дилер Артур Рамон заявил, что Мунк написал картину для своего друга в качестве оплаты юридических услуг. Он описал скрытый пейзаж на портрете Люткена как «загадку, оставленную Мунком только для обостренных умов».

«Что думал об этом Люткен, юрист? Ответ — тайна между портретистом и моделью», — добавил Рамон.

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