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Украденные картины Малевича и Кандинского изъяли во Франции

Во Франции изъяли похищенные работы русских авангардистов стоимостью €100 млн

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Wikimedia Commons

Власти Франции изъяли более 100 работ русских авангардистов из художественной лаборатории в Париже. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.

Предположительно, картины был украдены у частного коллекционера Усмана Хатиба. Стоимость коллекции составляет более €100 млн (порядка 10 млрд рублей по нынешнему курсу. — прим. «Газеты.Ru»), заявил изданию представляющий интересы бизнесмена адвокат. В ней собраны работы Василия Кандинского, Казимира Малевича и других.

Отмечается, что картины украли из хранилища Хатиба в Висбадене в декабре 2019 года. Сын коллекционера признался, что семья добивается возвращения около 900 работ. Он заявил, что будет преследовать преступников по всему миру, а также посоветовал покупателям работ русских авангардистов тщательно проверять их происхождение.

В конце февраля сообщалось, что в Екатеринбурге на торги выставят работу Пикассо «Художник и модель» 1954 года. На аукционе также представят старообрядческую икону «Богоматерь Одигитрия» первой половины XIX века, работы авангардиста Кирилла Зданевича, футуриста Михаила Ларионова.

Ранее сообщалось, что в Аргентине сняли детектив «Эль Русо» о русских староверах и эмигрантах.

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