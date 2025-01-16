Дочь Даны Борисовой занималась селфхармом: «Чуть не отъехала мозгами»

Телеведущая Дана Борисова призналась, что переживала за психическое здоровье своей дочери Полины на протяжении несколько лет. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

По словам Борисовой, состояние наследницы обострилось в пандемию коронавирусной инфекции 2020 года. Телеведущая конфликтовала с Полиной из-за учебы в школе. Борисова утверждает, что дочь постоянно провоцировала ее и пыталась манипулировать ею. Телеведущая заявила, что у Полины были серьезные проблемы с психическим здоровьем, из-за которых она сама «чуть не отъехала мозгами».

«Есть такое понятие, как селфхарм, когда человек преднамеренно сам себе наносит вред. Моя Поля тоже от этого страдала. Только благодаря помощи психологов мы наконец-то избавились от этого дерьма», — поделилась телеведущая.

Сейчас, рассказала Борисова, она наладила общение с дочерью. Девочка учится в Южной Корее, приезжая в Россию на праздники. По словам телеведущей, за границей Полина «нашла себе кавалера» — и теперь Борисова боится «стать бабкой», если Полина «залетит» от избранника.

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