Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Даны Борисовой занималась селфхармом: «Чуть не отъехала мозгами»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что ее дочь Полина занималась селфхармом
close
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова призналась, что переживала за психическое здоровье своей дочери Полины на протяжении несколько лет. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

По словам Борисовой, состояние наследницы обострилось в пандемию коронавирусной инфекции 2020 года. Телеведущая конфликтовала с Полиной из-за учебы в школе. Борисова утверждает, что дочь постоянно провоцировала ее и пыталась манипулировать ею. Телеведущая заявила, что у Полины были серьезные проблемы с психическим здоровьем, из-за которых она сама «чуть не отъехала мозгами».

«Есть такое понятие, как селфхарм, когда человек преднамеренно сам себе наносит вред. Моя Поля тоже от этого страдала. Только благодаря помощи психологов мы наконец-то избавились от этого дерьма», — поделилась телеведущая.

Сейчас, рассказала Борисова, она наладила общение с дочерью. Девочка учится в Южной Корее, приезжая в Россию на праздники. По словам телеведущей, за границей Полина «нашла себе кавалера» — и теперь Борисова боится «стать бабкой», если Полина «залетит» от избранника.

Ранее cтало известно, чем занимается внучка Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами