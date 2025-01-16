Алена Шишкова ответила на слух о помолвке

Блогерша и модель Алена Шишкова прокомментировала в беседе с Super слухи о помолвке.

Шишкова опубликовала фото с обручальным кольцом на безымянном пальце, подписав, что «сказала «да». Поклонники предположили, что модель выходит замуж. Блогерша назвала это «маленьким розыгрышем».

«Я проспорила своей подруге эту сторис. Не думала, что за 30 минут это вызовет такой ажиотаж. Обручальное кольцо пока подождет, но спасибо за вашу заботу и теплые слова», — отметила модель.

Шишкова стала известна после романа с Тимати в 2012 году. В 2014-м у них родилась дочь Алиса. В 2015-м модель и рэпер расстались.

В марте 2024-го Шишкова опровергла слухи о романе с бизнесменом и основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым. Блогерша не стала отрицать, что у них были намеки на взаимную симпатию, однако это не переросло в нечто большее. Модель объяснила, что в тот период не была готова к отношениям. Она предположила, что бизнесмен — тоже.

Шишкова призналась, что раньше часто путешествовала и общалась с Дуровым, потому что им было интересно вместе.

Ранее дочь Тимати заявила о желании уехать в США.