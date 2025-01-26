Режиссер Умаров рассказал, как изменился Борисов после номинаций на международные премии

Режиссер Феликс Умаров признался в беседе с ТАСС, что актер Юрий Борисов не сильно изменился после получения нескольких международных наград.

По словам Умарова, Борисов остается простым человеком, несмотря на все достижения. Как он заявил, актер продолжает свой путь, делает, что умеет, и совершенствуется. Режиссер считает, что артист может приобрести культовый статус.

Умаров вспомнил, как Борисов отреагировал словами: «О, прикольно» на номинацию британской премии BAFTA. Он назвал коллегу по фильму «Пророк. История Александра Пушкина» замечательным актером.

«Очень ценно наблюдать, как, невзирая на весь тот шум, который вокруг него появляется, он остается человеком», — поделился режиссер.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Кончаловский оценил номинацию Юры Борисова на «Оскар».