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Скарлетт Йоханссон нашла огромное яйцо в огромном гнезде

Опубликован новый кадр из «Мира Юрского периода: Возрождение» с актрисой Йоханссон
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JurassicWorld/X

Студия Universal Pictures опубликовала новый кадр фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» о динозаврах в современном мире.

На фотографии актеры Скарлетт Йоханссон и Джонатан Бэйли находят огромное яйцо в огромном гнезде, по всей видимости, принадлежащего динозавру.

Как собщает Comicbookmovie.com, герои фантастической франшизы встретят в очередном фильме новых для себя доисторических существ.

«Мир юрского периода: Возрождение» станет седьмой частью медиафраншизы «Парк юрского периода» после картины «Мир юрского периода: Господство» (2022). В предыдущей трилогии «Мир Юрского периода» главные роли сыграли Брайс Даллас Ховард и Крис Пратт.

В конце 2024 года звезда фильмов «Мстители» и «Побудь в моей шкуре», Скарлетт Йоханссон отметила 40-летие. О лучших ролях и личной жизни Скарлетт Йоханссон — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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