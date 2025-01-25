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Сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким селфи

Сын актеров Кидман и Круза Коннор опубликовал первое за два года фото
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theconorcruisel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын голливудских актеров Николь Кидман и Тома Круза Коннор Круз поделился редким селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

30-летний Коннор сфотографировался с другом на поле для гольфа.

Публикация в социальной сети стала первой с апреля 2023 года — последним снимком до этого также было фото с другом, сделанное на поле для гольфа во Флориде (США).

В своих сторис Коннор поделился изображением солнца, светящего на газон поля.

«Нет места лучше дома», — подписал кадр он.

Коннор — один из двух приемных детей, которых Круз и Кидман усыновили в период их брака с 1990 по 2001 год. Также в браке воспитывали дочь Изабеллу.

Накануне Николь Кидман раскрыла секрет счастливого брака с Китом Урбаном.

Ранее Алсу подпела вирусной песне про «Зимний сон» и бобра за столом.

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