Сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким селфи

Сын голливудских актеров Николь Кидман и Тома Круза Коннор Круз поделился редким селфи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
30-летний Коннор сфотографировался с другом на поле для гольфа.
Публикация в социальной сети стала первой с апреля 2023 года — последним снимком до этого также было фото с другом, сделанное на поле для гольфа во Флориде (США).
В своих сторис Коннор поделился изображением солнца, светящего на газон поля.
«Нет места лучше дома», — подписал кадр он.
Коннор — один из двух приемных детей, которых Круз и Кидман усыновили в период их брака с 1990 по 2001 год. Также в браке воспитывали дочь Изабеллу.
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