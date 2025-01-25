Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Джоли и Питта попал в очередную аварию через полгода после госпитализации

Сын актеров Джоли и Питта Пакс врезался в машину на электровелосипеде
close
Jordan Strauss/Invision/AP

Приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта 21-летний Пакс попал в еще одну аварию на электровелосипеде 14 января — через полгода после госпитализации из-за предыдущей. Об этом сообщает TMZ.

Издание уточнило, что Пакс ехал на своем электровелосипеде по Лос-Анджелесу, когда врезался в бок автомобиля, оставив серьезную вмятину на пассажирской двери.

Инцидент попал на видео: на записи человек, похожий на Пакса, хвастается, что может ехать без рук, а после сворачивает за угол и врезается в машину.

На видео видно, что из машины вышла пара, чтобы осмотреть повреждения, при этом все выглядели спокойными.

После инцидента на Паксе не было видно травм.

29 июля 2024 года сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль, передвигаясь без шлема. Известно, что тогда он получил травму головы.

В сентябре Пакс Джоли-Питт с шрамами на лице после аварии вышел на публику с матерью.

Ранее сообщалось, что Пакс разбил машину Tesla перед серьезным ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами