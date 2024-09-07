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Сын Джоли и Питта Пакс разбил Tesla о грузовик

Сын актрисы Анджелины Джоли Пакс разбил машину перед серьезным ДТП

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Jordan Strauss/Invision/AP

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс примерно за два месяца до недавнего серьезного ДТП на электровелосипеде разбил машину. Об этом сообщает TMZ.

20-летний мужчина разбил свою машину Tesla в ночь на 20 мая, врезавшись в припаркованный грузовик в Лос-Анджелесе, рассказал источник.

Пакс не пострадал в результате столкновения, но Tesla, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Пакс не находился под воздействием алкоголя или наркотиков, жалоб на него никто не писал. Причина аварии неясна.

29 июля Пакс попал в аварию в Лос-Анджелесе. Он врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема.

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта может быть небольшое кровоизлияние в мозг. Позже его выписали, он восстанавливается.

Ранее Брэд Питт заявил, что не смог связаться со своим сыном Паксом после аварии.

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