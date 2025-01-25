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Умерла дочь автора «Тихого Дона» Михаила Шолохова

Скончалась дочь автора «Тихого Дона» литературовед Светлана Шолохова
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Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова Россия

В станице Вешенской умерла старшая дочь знаменитого советского писателя, автора романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова — литературовед Светлана Шолохова. Об этом сообщается на сайте Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Старшей дочери Шолохова было 98 лет. Она скончалась 23 января 2025 года.

«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость характера, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека — главные черты характера Светланы Михайловны. Обладая природной скромностью, Светлана Михайловна Шолохова никогда не кичилась своим знаменитым на весь мир отцом», — рассказывают сотрудники музея.

Они добавляют, что в жизни дочь писателя была простой, скромной, интеллигентной женщиной и примером во всем.

Церемония прощания с Шолоховой состоится 25 января на Усадьбе М.А. Шолохова.

Литературовед родилась 9 февраля 1926 года в станице Каргинской Ростовской области. Она училась на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета им. Жданова, была старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы им. Горького.

Последние 10 лет жизни восстанавливала рукописные черновики отца. Вместе с писателем Александром Стручковым подготовила к изданию авторскую редакцию романа «Тихий Дон».

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