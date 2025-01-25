Queen вышли в топ британских налогоплательщиков

Рок-группа Queen попала в список главных налогоплательщиков Британии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на ежегодный рейтинг.

Компания Queen Productions, в равных долях принадлежащая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты в 2024 году заплатили £11,8 млн. В ежегодном рейтинге топ-100 газеты Queen расположилась на 92-м месте.

За 2024 год доходы компании составили £19,6 млн, при этом участники Queen должны выплатить гораздо больше налогов — музыканты заключили эксклюзивную сделку с Sony о продаже музыкального каталога группы за сумму в $1,27 млрд.

В сентябре 2024 года гитарист группы The Queen Брайан Мэй сообщил на своем YouTube-канале, что перенес инсульт.

Ранее кинокомпозитора Ханса Циммера назвали возможным автором нового гимна Саудовской Аравии.