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Queen вышли в топ британских налогоплательщиков

The Times: группа Queen попала в список главных налогоплательщиков Британии
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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Рок-группа Queen попала в список главных налогоплательщиков Британии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на ежегодный рейтинг.

Компания Queen Productions, в равных долях принадлежащая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты в 2024 году заплатили £11,8 млн. В ежегодном рейтинге топ-100 газеты Queen расположилась на 92-м месте.

За 2024 год доходы компании составили £19,6 млн, при этом участники Queen должны выплатить гораздо больше налогов — музыканты заключили эксклюзивную сделку с Sony о продаже музыкального каталога группы за сумму в $1,27 млрд.

В сентябре 2024 года гитарист группы The Queen Брайан Мэй сообщил на своем YouTube-канале, что перенес инсульт.

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