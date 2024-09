Гитарист The Queen перенес инсульт

Гитарист группы The Queen Брайан Мэй сообщил на своем YouTube-канале, что перенес инсульт.

Мэй уточнил, что инсульт произошел неделю назад. Как отметил артист, его напугало то, что он не мог пошевелить рукой. На данный момент гитарист чувствует себя нормально и идет на поправку.

«Я делаю то, что мне указали врачи, то есть, по сути, ничего. Я оказался на приколе, мне нельзя выходить, водить, летать на самолете, мне нельзя допускать очень высокого пульса. Но со мной все хорошо», — поделился музыкант.

В мае 2020 года Брайан Мэй рассказал, что перенес «небольшой» сердечный приступ. Артист чувствовал боль и тяжесть в груди в течение 40 минут. Он был госпитализирован. В больнице ему срочно прооперировали три артерии.

Брайан Мэй является автором многих песен The Queen, включая такие хиты, как «We Will Rock You», «The Show Must Go On» и «I Want It All». В декабре 2022 года гитарист был возведен в рыцари королем Британии Карлом III. Он также является основателем фонда защиты животных «Save me».

