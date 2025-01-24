Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва рассказала о борьбе с лишним весом. О своем пути к похудению она рассказала в беседе с порталом «Страсти».

«10 лет назад, даже поменьше, у меня была большая проблема, я просто внезапно поправилась на 12 килограммов, и в течение многих лет я не могла с этим справиться», — вспоминает она.

Сейчас Диброва тренируется три раза в неделю и бегает на свежем воздухе, подъем по лестнице предпочитает лифту, ходит в походы и внимательно относится к своей еде.

«Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы», — отметила она.

Также Диброва рассказала о своем отношении к похудению на препарате для диабетиков «Оземпик».

«Считаю, что мы живем один раз, и если вдруг ты понимаешь, что не можешь справиться, и доктор не видит никаких противопоказаний к этому препарату, то почему бы и нет», — отметила она, напомнив, что даже после таких процедур или пластики необходимо поддерживать стройность и следить за рационом.

Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 11-летний Федор и 9-летний Илья.

Накануне Дмитрий Дибров и Полина Диброва появились на премьере фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия».

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