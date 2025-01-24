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Стало известно о состоянии могилы Андрея Панина через 12 лет после кончины

Поклонники продолжили нести цветы к могиле актера Панина через 12 лет после кончины
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Яндекс Карты/S.

Стало известно о состоянии могилы актера Андрея Панина через 12 лет после кончины. Об этом пишет aif.ru.

Рядом с могилой Панина на Троекуровском кладбище в Москве памятники другим актерам — Марине Голуб и Игорю Кваше. Журналисты убедились, что поклонники продолжили нести подарки и цветы к последнему пристанищу артиста и сейчас.

Кроме того, к могиле несут портреты, поскольку фотографии Панина на памятнике нет. Монумент представляет собой гранитную плиту с именем и датами жизни, его украшают бронзовые фигурки шутов, похожих на персонажей, которых рисовал сам артист. Одного из шутов кто-то из посетителей места одел в шапочку.

Среди сценических работ Панина роли в спектаклях «Маленькие трагедии», «Три сестры», «Женитьба» и др. В МХАТе он работал до 2000 года. Панин играл в фильмах «Водитель для Веры», «День полнолуния», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Жмурки» и «Морфий», в сериале «Преступление и наказание».

В 2013 году актер выиграл премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Искупление». За несколько дней до этого — 6 марта — его не стало на 51-м году жизни при трагических обстоятельствах.

В 2025 году Андрею Панину исполнилось бы 63 года.

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