Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Друзей» закрутил роман со студенткой моложе него на 30 лет

Актера Дэвида Швиммера заметили на свидании с 29-летней студенткой
close
Warner Bros. Television

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци засняли 58-летнего актера выходящим из ресторана в Беверли-Хиллз с молодой женщиной. Журналисты выяснили, что это студентка-медик Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Элиана Жолковская.

Девушке 29 лет, она еврейская активистка и наполовину кореянка. Элиана соблюдает Шаббат и делает пожертвования на помощь пережившим Холокост.

Швиммера замечали на свиданиях с разными девушками с тех пор, как в 2017 году распался его семилетний брак с Зои Бакман.

Накануне стало известно, что свадьба актера Брэда Питта и фитнес-тренерши Инес Де Рамон отложена на неопределенный срок.

Ранее гимнастка Дина Аверина перестала скрывать роман с фигуристом Соловьевым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами