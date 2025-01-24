Звезда «Друзей» закрутил роман со студенткой моложе него на 30 лет

Актера Дэвида Швиммера заметили на свидании с 29-летней студенткой

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер закрутил роман со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци засняли 58-летнего актера выходящим из ресторана в Беверли-Хиллз с молодой женщиной. Журналисты выяснили, что это студентка-медик Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Элиана Жолковская.

Девушке 29 лет, она еврейская активистка и наполовину кореянка. Элиана соблюдает Шаббат и делает пожертвования на помощь пережившим Холокост.

Швиммера замечали на свиданиях с разными девушками с тех пор, как в 2017 году распался его семилетний брак с Зои Бакман.

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