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Певица Зара рассказала, как воспитывает своих сыновей

Певица Зара призналась, что ругает себя за строгость к сыновьям
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zara_music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России, певица Зара призналась, что старается строго воспитывать своих сыновей, однако это ей дается с трудом. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Она отметила, что часто ругает себя за строгость к подросткам. При этом, по ее словам, с мальчиками в переходном возрасте нужно «быть немножечко пожестче». Певица уточнила, что в целом ее дети «в меру послушные».

«Они у меня молодцы, они послушные. В меру. Хотя я считаю, что дети не должны полностью быть подчинены родителям. У них должен быть свой характер. Они должны отстаивать свою точку зрения. Но, тем не менее, я чуть-чуть корректирую», — сказала Зара.

Актер Илья Любимов до этого признался, что он и его жена, актриса Екатерина Вилкова воспитывают своих детей Петра и Павлу в христианской традиции. Он также уточнил, что его дети могут на интуитивном уровне понимать некоторые религиозные вещи лучше, чем он сам.

Однако актер уверен, что Петру и Павле не нужно навязывать религию. Поэтому по мере взросления они смогут сами решить, захотят ли они «продолжить общение с Богом, с религией, пойти в храм», заключил Любимов.

Ранее Зара показала повзрослевших сыновей.

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