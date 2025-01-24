Елена Лядова о работе с Цыгановым в драмеди «Мамин Сын»: «Очень рада»

В Москве завершились съемки сериала «‎Мамин сын»‎ с Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Микитой Вроновым в главных ролях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в онлайн-кинотеатре KION.

Сюжет рассказывает о 19-летнем студенте Теме, который преуспевает и в учебе, и в спорте, и дома. Его идеальный мир рушит внезапная «взрослая» новость, которая открывает ему глаза на отношения с матерью. Гиперопека родительницы становится для Темы бременем, а не поддержкой.

Актриса Елена Лядова заявила, что создатели сериала «Мамин сын» взяли непростую тему о сепарации от матери для своего проекта. Она отметила, что ей понравилось работать с режиссером Александром Алябьевым, поскольку на съемках чувствовалась уверенность постановщика в том, что «он делает».

«Очень рада, что мы поработали с Женей Цыгановым. Пусть совместных сцен у нас и мало, но все равно было очень приятно снова встретиться на киноплощадке», — отметила актриса.

Драмеди «Мамин сын» стало сериальным дебютом театрального режиссера и актера Александра Алябьева. Шоураннерами проекта выступили Алексей Киселев ( «Happy End», «Актрисы», «Балет») и Паулина Андреева («Псих», «Актрисы»). В каст вошли: Цыганов, Лядова, Воронов, Даша Верещагина, Паулина Андреева, Антон Рогачев и другие.

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