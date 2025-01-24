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Адвокат Муцениеце о больших алиментах от Прилучного: «Вымышленные суммы»

Адвокат Муцениеце опровергла информацию об алиментах в 370 тысяч от Прилучного
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agataagata/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина назвала сильно завышенной сумму ежемесячного платежа в 370 тыс. рублей, которую якобы получает актриса от своего экс-супруга Павла Прилучного по алиментам. Об этом защитница сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Опубликованная информация [в СМИ] не имеет отношения к истинному положению дел, указанные суммы алиментов вымышленные, существенно завышены. Подобными публикациями СМИ усиливают напряжение в споре, провоцируют конфликт», — заявила Мелешкина.

Адвокат напомнила, что судебное разбирательство между Муцениеце и Прилучным является закрытым, поскольку затрагивает права несовершеннолетних. По словам защитницы, на данный момент актрису заботит только здоровье сына, который проживает с отцом.

Накануне СМИ сообщали, что Агата Муцениеце получает 370 тыс. рублей на содержание двоих детей от Павла Прилучного. В начале октября 2024 года актриса рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Она называла решение ребенка не самостоятельным. Муцениеце также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Сейчас звезды судятся об определении места жительства мальчика.

Ранее сообщалось, что Дарья Сагалова отказалась сниматься в «Букиных» из-за «неприемлемого сценария».

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