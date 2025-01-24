Дарья Сагалова отказалась сниматься в «Букиных» из-за «неприемлемого сценария»

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы в ситкоме «Счастливы вместе», отклонила предложение о работе над вторым сезоном сериала «Букины». Об этом сообщает «СтарХит».

«Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый... <…> В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи», — пояснила артистка.

Сагалова напомнила, что у нее трое детей, которые впоследствии будут смотреть на экранную героиню своей матери. Актриса уточнила, что Света во втором сезоне перестала быть похожей на нее.

Дарья Сагалова принимала участие в съемках первого сезона «Букиных», который вышел в 2023 году. Тогда актриса признавалась, что ее героиня стала больше похожа на нее: Света повзрослела, стала матерью, но при этом осталась той же обольстительницей мужских сердец.

Второй сезон сериала «Букины» выйдет в 2025 году. В нем герои вернутся в свою двухэтажную квартиру, известную зрителям еще по оригинальному шоу «Счастливы вместе». В продолжении снимутся: Виктор Логинов (Гена), Наталья Бочкарева (Даша), Александр Якин (Рома) и другие.

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