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16-летнюю россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии из-за кей-попа

Mash: 16-летняя россиянка попала в больницу в тяжелом состоянии из-за кей-попа
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Несовершеннолетняя жительница Петербурга попала в больницу с отравлением парацетамолом. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, 16-летняя россиянка расстроилась, когда мать не поддержала ее идею переехать в Корею после девятого класса. Родители хотели, чтобы девочка поступила в медицинский колледж, но она планировала уехать на родину кей-попа, поскольку фанатеет от корейской музыки.

После неприятного разговора с матерью, утверждает Mash, фанатка выпила упаковку парацетамола и ряд других таблеток. Вскоре девочка почувствовала недомогание и самостоятельно вызвала скорую помощь.

Петербурженку госпитализировали уже в тяжелом состоянии с диагнозом «отравление салицилатами». Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что режиссер Павел Чухрай, номинант на премию «Оскар-1998», попал в больницу с гипогликемией. Постановщик обратился к врачам с жалобами на слабость и головокружение. У него также начались проблемы со сном.

Ранее стало известно, что суд Петербурга запретил четыре песни Молодого Калуги после обращения Мизулиной.

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