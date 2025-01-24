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78-летний Павел Чухрай попал в больницу с жалобами на головокружение

SHOT: режиссер Павел Чухрай попал в больницу с гипогликемией
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Режиссер Павел Чухрай, номинант на премию «Оскар-1998», попал в больницу с гипогликемией. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, страдающий от сахарного диабета постановщик обратился к врачам с жалобами на слабость и головокружение. У него также начались проблемы со сном. В больнице 78-летнему Чухраю диагностировали гипогликемию — резкое снижение сахара в крови. Это состояние, утверждает канал, может привести к нарушениям работы мозга и к остановке сердца.

Сейчас, утверждает SHOT, Чухрай находится на амбулаторном лечении, ему прописали курс препаратов.

Фильм режиссера Павла Чухрая «Вор», где послевоенная жизнь в СССР была показана глазами ребенка, был номинирован на «Оскар» в 1998 году. После этого отечественный постановщик получил предложение от Стивена Спилберга принять участие в создании альманаха документальных фильмов о Холокосте «Прерванное молчание».

В сентябре 2022 года Чухрай покинул пост председателя Российского оскаровского комитета. Это произошло после того, как президиум Киноакадемии решил не выдвигать отечественный фильм на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что Юра Борисов отреагировал на свою номинацию на «Оскар».

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