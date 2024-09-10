Дрю Бэрримор призналась, что пила до провалов в памяти

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор призналась, что пила алкоголь до провалов в памяти. Ее цитирует The Sun.

49-летняя актриса обсудила зависимости в интервью у 35-летней коллеги Зои Кравиц, дебютировавшей в режиссуре с фильмом о насилии и злоупотреблении психоактивными веществами «Моргни дважды».

«Раньше я была пьяницей. Поэтому просмотр этого фильма стал для меня необыкновенной дорогой к прощению самой себя», — сказала Бэрримор.

По словам актрисы, она попадала в ситуации, в которые не должна была попадать, и ей было очень стыдно за происходившее.

«Я не пила уже пять лет», — добавила она.

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