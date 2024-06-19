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Известному рэперу грозит уголовное дело за драку у ночного клуба

Baza: в Москве задержан рэпер Молодой Калуга за избиение двух человек

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HOODMONEY/YouTube

Рэпера Молодого Калугу (настоящее имя — Михаил Калугин) задержали в Москве из-за драки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что у 26-летнего музыканта произошел конфликт с молодым человеком у входа в ночной клуб «Вайб». Рэпер первым применил силу против оппонента, а затем и против другого человека, заступившегося за парня. Причина конфликта не сообщается.

Рэпера задержали, а пострадавшим потребовалась помощь врачей. У одного из них, 23-летнего Ильи диагностировали «ушибленную рану лица». Он написал на Калугина заявление в полицию.

Молодого Калугу, заявляет Baza, отпустили из полиции после того, как возбудили против него административное дело по статье 20.1. («Мелкое хулиганство»). Канал отмечает, что правоохранительные органы проводят дополнительную проверку, после которой ему может грозить уже уголовная ответственность.

Недавно сообщалось, что лидера группы «2rbina 2rista» взяли под стражу за пропаганду нацистской атрибутики. Музыканта Раниса Гайсина признали виновным в нарушении ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Причиной стала одна из публикаций артиста в соцсетях.

Ранее в Петербурге задержали еще одну художницу за фотосессию на кладбище.

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