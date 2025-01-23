«Чипсов не ели»: Опра Уинфри неосторожно высказалась о худых и столкнулась с критикой

Телеведущую Уинфри раскритиковали за мнение, будто худые люди не думают о еде

Телеведущая Опра Уинфри столкнулась с критикой после того, как неосторожно высказалась в своем подкасте о худых людях. Об этом пишет Page Six.

Она рассказала о своем открытии, сделанном после инъекций «Оземпика» (GLP-1) — препарата для диабетиков, которые звезды часто используют для похудения, поскольку он снижает аппетит.

«Все эти годы я думала, что у худых людей просто больше силы воли. Они ели качественную еду, придерживались своего меню, чипсов никогда не ели. А потом, когда я впервые приняла GLP-1, я поняла, что они даже не думают еде», — говорит 70-летняя Уинфри.

По мнению телеведущей, стройные люди «едят только тогда, когда голодны, и останавливаются, когда сыты».

После того как запись разговора была опубликована в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), многие выразили свое неодобрение в комментариях.

«Худые люди тоже все время думают о еде, но усердно работают, чтобы удовлетворить свои физические и умственные потребности здоровым способом, а не приемом лекарств», — написал один из пользователей.

Другие обратили внимание на то, что худоба не равна здоровью, а полные люди не обязательно объедаются.

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